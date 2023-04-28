三國時期英雄輩出，一代梟雄曹操雖然惜才，對於假想敵也從不手軟，尤其是在他和環夫人所生的小兒子曹沖死後，擔心繼位的曹丕不是曹沖好友周不疑的對手，即便周不疑獻計助曹操攻城，依然對他痛下殺手。

根據《搜狐網》報導，曹沖自幼聰明，一直深受父親曹操的喜愛，也曾想將大位傳給他，可惜天妒英才，曹沖年僅13歲就病逝。而三國神童不只曹沖一人，他的好友周不疑同樣天資聰穎，用人唯才的曹操還安排周不疑做曹沖的伴讀，讓他輔佐曹沖，兩位神童年紀相仿，感情也相當好。

有次曹操帶兵攻打柳城，卻久攻不下，讓曹操很是頭疼，就連曹魏的頂級謀士郭嘉也束手無策，曹軍士氣低迷。周不疑得知此事後隨即找上曹操，經由曹操的闡述，他很快就給出了10條計策，周不疑看見曹操有些遲疑，並打包票說這10條計策無論是哪條都能成功破城。

曹操後來選擇了下策去攻打柳城，果然順利破城，這讓曹操相當開心，認為曹沖身邊有這樣的人才，又是至交好友，日後傳位給曹沖就更加放心了。不料人算不如天算，建安十三年，曹沖因病去世，年僅13歲。自此之後，曹操的心就變了，他擔心周不疑的聰明才智會成為曹魏的禍患，一心想派人除掉他。

曹丕得知此事後相當不以為然，認為周不疑只是個孩子，希望父親不要對其趕盡殺絕，但曹操反而把曹丕訓斥了一頓，直言「周不疑太過聰明，不是你能夠駕馭的了，留著只是個禍害！」於是就派人將周不疑刺殺，可憐一個鋒芒畢露的神童卻落得如此下場。