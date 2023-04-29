小學生的數學作業通常是簡單的基礎運算，沒有難度可言，不過大陸一名理工科碩士畢業的爸爸在運算小一兒子的數學題時竟然大卡關，苦算10分鐘仍解不出。兒子見狀還貼心詢問爸爸「你要不要看答案？」隨即被爸爸拒絕，堅持要解出答案才罷休。

根據網路上瘋傳的影片可見，湖北一名理工科碩士畢業的爸爸正在寫一份小學一年級的數學作業，苦算了10分鐘仍得不出答案，一旁的兒子眼看爸爸眉頭深鎖又面有難色，似乎想給爸爸台階下，貼心詢問「爸爸，你要不要看答案？」未料爸爸還不死心，連聲拒絕「不看不看」，繼續埋頭解題。

影片曝光後至今已累積逾528萬次觀看，不少網友打趣笑說「碩士也有數學不好的」、「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「我也有同樣的經歷，小學的數學題也把我逼瘋過」、「主要是現在的題目模稜兩可的，做家長的真的很難」。

這道難倒碩士爸爸的小一數學題是在講述「迎奧運，講文明，樹迎風」這9個漢字，分別代表1～9這9個不同的數字，當這9個數字放在奧運五環的圓圈內之後，要讓每個圓圈內的數字相加起來的總和是13。有網友公布正確答案後分享解題方法，直言可以將1～9的數字兩個或三個相加等於13的先行列出，接著再套入圓圈中的漢字，「用這種最笨的方法就能順利解答出來」。