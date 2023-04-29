世界上最偏遠小島之一的「果夫島」（Gough Island）位處南大西洋，面積只有台北市的3分之1，由於島上沒有機場，要從南非搭船7天才能抵達，近日野生動物組織正在招募願意在這座島工作13個月的求職者，負責進行鳥類監測和實地考察，年薪高達新台幣103萬元。

綜合外媒報導，果夫島屬於英國領土，距離非洲大陸約2400公里，如果從南非搭船登島，要航行7天才會到，目前島上有英國皇家鳥類保護協會（RSPB）的7名全職員工，還有800萬隻野生鳥類。不過其中2人即將完成為期1年的任務，將在今年9月離開，所以該組織緊急開缺，尋找新人加入，薪水落在2.5萬至2.7萬英鎊（約新台幣95萬至103萬元）之間，預計先進行2個月的職前訓練後，再到島上度過13個月。

2名即將離島的工作人員古德威（Rebekah Goodwill）和杜爾曼（Lucy Dorman）表示，在這裡的首要挑戰就是適應氣候和生活方式，因為小島位置偏遠，交通相當不便，要忍受度過一年沒有新鮮食物的生活，「島上糧食存放在2個冷凍室中，分別裝滿了冷凍蔬菜和冷凍肉類，以及很多罐裝冷凍水果」，每年9月新舊人員交接時會固定補給一次。加上果夫島位處南緯40到50度的咆哮西風帶邊緣，會面臨相當極端的天氣狀況。

報導指出，這項工作要長時間追蹤海鳥物種，應徵者需具備科學學位或與學歷相等的經驗，以及野外應對與監測野鳥或動物，像是追蹤各種瀕危鳥類的活動、蒐集雛鳥資料等，還要進行滅鼠行動，消滅嚴重威脅雛鳥生存的老鼠。

Gough Island: Worker sought for one of world's remotest places https://t.co/zkTM3wqIWD — BBC Science News (@BBCScienceNews) April 27, 2023