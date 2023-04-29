東漢末年群雄並起，透過不斷地兼併，逐漸形成魏蜀吳三國鼎立的局面，其中身為五虎上將之首的關羽不僅武功蓋世，還熟悉兵法，只可惜因為太過目中無人，導致他敗走麥城、丟失荊州，然而在此前，就曾有人提醒過關羽，只可惜他沒聽進去，最終落得身首異處的下場。

根據《搜狐網》報導，關羽在統兵作戰上是個人才，最令人津津樂道的就是他斬顏良誅文醜、過五關斬六將的傲人戰績，不過關羽的致命缺點就是孤傲、看不起士大夫，在他眼裡除了大哥劉備，任何人都不放在眼裡，就連諸葛亮也不例外，因而埋下日後敗亡的種子。

事實上，諸葛亮早已看出關羽太過自負的個性，必定引來殺身之禍，尤其是關羽鎮守荊州時，諸葛亮隱約知道荊州會因為關羽丟失，因此他在臨走前曾找來關羽談話，問他如果曹操攻打該怎麼辦？關羽表示會用盡全力抵抗；諸葛亮又問，如果曹操跟東吳一起又該如何是好？關羽回答會兵分兩路抵抗。

諸葛亮聽完後沉默許久說，若想保住荊州，就必須記住「北抗曹魏，東聯孫吳」這8個字，不過自大的關羽根本不屑和東吳聯手，只是表面附和諸葛亮，並沒有放在心上。而諸葛亮美其名說是保護荊州，其實是在保護關羽，只可惜他沒聽進去，最終荊州丟了，自己也落得身首異處的下場。