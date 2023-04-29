國外一名動物救援志工近日接獲通報，表示有一窩小狗被遺棄在穀倉，不過當她抵達現場時看到狗狗身上的毛色，卻越看越覺得奇怪，上網搜尋才驚覺這根本不是寵物狗，而是一窩郊狼寶寶。

綜合外媒報導，國外救援志工潔西（Jessie Tussing）日前接到一通來電，通報人表示在穀倉內發現一窩被遺棄的小狗，她得知後便帶著兩名女兒一起趕赴現場了解情況，並在拆掉穀倉內一片地板後發現躲在縫隙角落的一群小動物。

不過潔西看到這群顯然剛出生不久的小狗毛色後，卻越看越覺得奇怪，「我不斷在腦海中回想，有什麼品種的狗有著這種毛色」，在思考了1分鐘後她才驚覺事情似乎不單純。於此同時，潔西的女兒也在網路上搜尋會在當地出沒的動物清單，並在排除浣熊和狐狸後，歸納出眼前這窩小動物的真實身分其實是郊狼寶寶。

潔西當下立刻致電和其他專家討論，並且從郊狼寶寶圓滾滾的肚子來看，研判郊狼媽媽可能才剛餵食不久，很可能就在附近，因此打算先將牠們放回原位。幸運的是，穀倉主人理解這樣的做法，並且同意在郊狼一家找到新的巢穴前避開穀倉，讓牠們順利在野外成長茁壯。