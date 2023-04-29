大陸海南一名男子近日返家途中，看見路邊牆角有一個詭異的不明生物，只見牠外型酷似珊瑚且全身長滿觸手，不斷地蠕動身軀，讓他忍不住驚呼「什麼東西啊？外星生物？」影片曝光後引爆網友熱議，更有內行人揭露其真實身分。

根據網路上瘋傳的畫面可見，這個長相酷似珊瑚的不明生物布滿黏稠液體，且全身長滿觸手，不斷蠕動著身軀，乍看之下就像是神話中的蛇髮女妖，讓原PO看了頭皮發麻，不少網友也錯愕直呼「海洋生物跑到陸地上來？」、「密集恐懼症雞皮疙瘩掉滿地」、「下秒就要變異吃人了」。

事實上這是一種名叫「筐蛇尾」（Gorgonocephalus eucnemis）的無脊椎動物，別名又稱「籃子海星」，平時生活在深海，也常棲息在珊瑚或岩石上，牠們以海底淤泥中的有機物碎屑為食，全身有許多腕足，且腕足末端帶有微小的鉤子，可以分泌黏液以幫忙抓住浮游獵物，鉤子則用來將獵物送進嘴裡。

特別的是，筐蛇尾的再生能力非常驚人，每條腕受傷後都能迅速分裂成2條小腕，且這些小腕又可以再長出更多分支，外型看起來就像是許多條蛇的尾部盤繞在一起。