不少人都有藏私房錢的習慣，以備不時之需。印尼一名老翁長達10年以來，都會將鈔票用橡皮筋捆好、裝進塑膠袋內，再存放在家裡各處角落或床底下，直到最近他因生病臥床不起，才將這個祕密告訴親戚，沒想到大家真的在老翁家中挖出一座「鈔票山」，最後花了19個小時才全部整理、清點完。

根據印尼媒體報導，萬丹省西冷市的75歲老翁薩爾內利（Sarneli）有存私房錢的習慣，他透過出售鴨子、政府補助和鄰居援助來累積鈔票，再將其一疊疊用橡皮筋捆起來，接著裝進塑膠袋中，硬幣則是存放在油漆桶或餅乾盒子內，最後他再將這些錢藏在家中的角落或是他自己的床底下，且長達10年以來沒有告訴任何人。

然而2個月前開始，薩爾內利臥病在床，無法起身行動，於是他最近將這個埋藏多年的祕密告訴55歲的侄子奧拉（Ola Sahala）。但鈔票數量太過龐大，除了親戚以外，左鄰右舍也前來幫忙，最後花了19個小時才全部整理、清點完畢，因為存放時間太久，有1000萬印尼盾（約新台幣2萬）的鈔票都已經損毀，但仍有1.04億印尼盾（約新台幣21.4萬）的鈔票仍是完好的。

奧拉受訪時透露，薩爾內利幾乎從不鎖門，因此他對於他在家裡藏了這麼多鈔票的事實感到驚訝不已，「我和我的兄弟從沒想過他有這麼多錢，還全都被放在他的房間裡面。」目前損壞的鈔票已經被親戚帶到銀行兌換，而仍完好無損的錢則由薩爾內利的兄弟接手處理。