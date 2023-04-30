日本一名網友日前到超市購物，在海產區的貨架上看到一隻完整的鯊魚，嘴裡還咬著一個鯛魚頭，將海洋中的食物鏈完整呈現在客人眼前，網路上掀起一陣熱議，超市出面解釋，會在鯊魚嘴裡放置鯛魚頭，是為了避免客人被其尖牙傷害，後來這條鯊魚也被人買走，並做成60人份的炸物。

根據日媒報導，日本網友「@alveare_」近日到位於新瀉縣佐渡市的超市購物，逛到海產區時見到驚人一幕，從他拍攝的照片中可以看到，有一隻完整的鯊魚被放在冰存漁獲的貨架上，嘴巴裡還咬著一個鯛魚頭，展現出最真實的海洋食物鏈，而一旁的商品名稱寫著「大白鯊」（ジョーズ），售價為1058日幣（約新台幣243元）。

報導指出，這條長度約90公分的鯊魚，品種為太平洋鼠鯊。超市解釋，在鯊魚嘴巴裡放鯛魚頭，是為了避免牠的尖牙傷害到客人，沒想到卻因此讓畫面變得霸氣又有趣，在推特上掀起一陣熱議，「太有趣了，這就是食物鏈，超市的工作人員也很有創意！」、「鯊魚肉很好吃，但看起來好嚇人」、「價格太便宜，嚇到我了！」、「這真的不是鯊魚玩偶嗎？」

事後購買這條鯊魚的客人也出面表示，他已經將鯊魚拿給經營咖啡廳的朋友，並做成60人份的炸物，供前往店面的饕客享用。

太平洋鼠鯊主要生活於北太平洋，是海洋中的頂級掠食者，不過其心臟在日本宮城縣的氣仙沼市是一種生魚片的食材，在枥木縣則將太平洋鼠鯊的魚肉稱為「MORO」，作為配飯小菜食用。