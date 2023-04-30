皇帝登基後，通常會請宮中畫師來繪製畫像，但只有明太祖朱元璋擁有2種版本的畫像，一幅是圓潤且英挺的模樣，一幅則是「鞋拔臉」，臉上還長有許多黑痣，究竟為何會出現形象差距這麼大的2種畫像呢？歷史學家指出，其實2種畫像都不是朱元璋的真實長相，而「鞋拔臉」則是出於後代對朱元璋「神化」的作品，且一切的開端都是由他的兒子朱棣開始。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，朱元璋的「鞋拔臉」畫像其實出自於人們對於「帝王異相」的觀念，且從明成祖朱棣開始，就已經有意地塑造朱元璋異於常人的形象，《明太祖實錄》中記載，「上夢人以璧置於項，既而項肉隱起微痛，疑其疾也。 以藥傅之，無驗，後遂成骨，隆然甚異。」意思是有人將玉璧放在朱元璋後頸上，該部位就隆了起來，變成骨頭沒再消下去過。

雖然這段文字和後來的畫像沒什麼關聯，但從這時開始，官方、民間就不斷為朱元璋疊加層層「濾鏡」，北京大學歷史學博士胡丹表示，朱棣從靖難之變後就十分相信「相術（面相學）」，基於政治原因開始塑造朱元璋的「異相」，不過都只流於文字記載，尚未具體化成繪畫作品。

于賡哲說，雖然朱元璋「鞋拔臉」畫像的起源已經不可考，但從嘉靖以後就在民間瘋傳，他引述胡丹在《相術、符號與傳播：對「朱元璋相貌之謎」的考析與解讀》的內容稱，朱元璋的容貌在傳世過程中，不斷被添加具有特殊意義的符號，比如奇怪的臉型、突出的五官特徵，以及數量為12、24、36、72不等的黑痣，但最初繪畫的人並不是為了醜化朱元璋，而是參考官方文字的描述，加上自己對於皇帝的想像，最終形成了我們所看見的「鞋拔臉」畫像。

不過于賡哲指出，另一幅圓潤英挺的畫像，也不是朱元璋真實的長相，明代官員陸容所寫的《菽園雜記》提及，朱元璋曾召集好幾個畫師替自己作畫，其中不乏追求真實性的畫師，但朱元璋都不喜歡，最後有一名畫師在真實中添加了更加正直、端莊的形象，讓朱元璋相當滿意，於是請人臨摹了好幾本畫冊，賜給自己的兒子們。由此可以得知，另一幅較為正常的畫像，其實也加上了朱元璋本人的「濾鏡」，而不是他最真實的樣貌。