大陸四川一名40多歲婦人近日因為耳鳴、聽力下降，前往醫院就診，沒想到檢查發現耳道內竟然住了一隻活生生的蜘蛛，還在裡面結網，讓醫師當場看傻眼，所幸最後成功取出。

綜合陸媒報導，四川涼山一名40多歲婦人近日頻頻出現耳鳴，聽力也每況愈下，只好前往醫院的耳鼻喉科就診，沒想到醫師透過耳朵內視鏡一照，赫然發現裡頭有一隻蜘蛛，且患者耳道猶如「盤絲洞」一樣，結了不少蜘蛛網。

根據網路上瘋傳的影片可見，當醫師持夾子試圖將蜘蛛取出時，蜘蛛不斷掙扎，畫面讓人看了頭皮發麻，好在該隻蜘蛛並沒有毒性，患者的耳道僅受到些微損傷。

這幕「耳道變盤絲洞」的畫面曝光後，網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「也太可怕了」、「她耳朵不癢嗎」；也有不少網友分享類似經驗，「我上小學時耳朵裡進了一隻蜘蛛，第2天我用手指把牠摳了出來」、「我十幾歲的時候，夏天晚上睡覺，一隻蚊子在耳邊嗡嗡嗡，我下意識拍了一下，直接飛耳朵裡去了」、「小時候被有顏色的蜘蛛咬過重要部位，把我嚇慘了」。