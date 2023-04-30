古代封建社會，階級分明，擁有皇族血統是至高無上的榮耀，即便到了現代，身上流有皇族血脈，依舊讓人另眼相看。2009年大陸河南安陽市發現疑似曹操墓的消息，引發軒然大波，甚至有人自稱是曹操第70代孫，還要求DNA檢測，沒想到結果出爐，讓不少專家深感意外。

根據《搜狐網》報導，2009年12月27日，考古學家在河南省安陽縣安豐鄉挖出一座古墓，並認定為曹操墓，消息一出，一名自稱是曹操70代孫的曹祖義激動地趕到上海復旦大學，為了取信於人，他還請求專家做DNA檢測，沒想到結果出爐，曹祖義的染色體含有O2-M268基因，和墓穴骸骨吻合，認為曹祖義確實很可能是曹操後代，也算是一個「意外的收穫」。

1953年1月生的曹祖義透露，小時候父親就經常告訴他，「我們是曹髦（曹操的曾孫）的後代」，不過曹祖義當時年紀小，不知曹髦是誰，還暗自納悶怎麼會有人將名字取成「草帽」，所以也沒放在心上，直到2009年底曹操墓的出土才引起他的重視。

曹祖義表示，之所以確信自己是「曹操70代孫」，主要有2點原因，首先是家族口口相傳，其次是家譜可以證實，「根據族譜，從曹髦算起，我是曹髦第66代孫。而曹髦是曹操的曾孫，因此，我是曹操的第70孫。」