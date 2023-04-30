墨西哥一對連體雙胞胎姊妹共用身體長達22年，儘管兩人有很多共同點，但戀愛觀卻大相逕庭，妹妹是個標準的無性戀者，而姊姊則會玩交友軟體，甚至在上面找到了現任男友，每次兩人約會，妹妹都必須「被迫」在場，讓她尷尬不已，不過隨著相處時間變長，3人已經能找到完美的平衡方式、自在相處。

根據《紐約郵報》報導，出生於墨西哥的卡門和露皮塔（Carmen and Lupita Andrade）是一對連體雙胞胎姊妹，2人從胸腔到骨盆都連在一起，並共享部分肋骨、循環系統、消化系統和生殖系統，姊妹倆各有一顆心臟、一顆肺臟和2條手臂，大腿則是一人控制一邊，由卡門控制右腿、露皮塔控制左腿；兩人從未考慮進行分割手術，因為可能危及某一人的性命，因此她們從小開始物理治療，學習如何兩人共用一個身體，並在4歲時踏出人生第一步。

如今卡門和露皮塔已經共用身體長達22年，兩人有非常多相似之處，比如她們都想要從事獸醫相關工作，對於衣著的品味也很一致，但唯一無法取得共識的，就是兩人的感情生活。露皮塔是一名無性戀者，卡門卻喜歡玩交友軟體，並在上面找到現任男友丹尼爾（Daniel），對方知道她們是連體雙胞胎，卡門也清楚表明，自己無法滿足他的性生活，但丹尼爾都欣然接受，卡門受訪時透露，兩人的關係更像是親密無間的朋友。

起初露皮塔對此感到尷尬不已，因為和卡門「黏在一起」，她不得不參與卡門和丹尼爾的約會，所以她都盡量降低自己的存在感，練習當一個「透明人」，隨著相處時間變長，露皮塔和丹尼爾的感情變得越來越融洽，對此卡門表示：「我通常都比露皮塔晚睡，但有趣的是，每當丹尼爾在的時候，我總是很快就睡著，最後只剩下露皮塔和丹尼爾繼續聊天。」

不過卡門仍對露皮塔感到愧疚，「我有時會感到很糟糕，因為我想花太多時間和丹尼爾在一起。」最終姊妹倆做出妥協，每次的約會都由露皮塔來決定要做什麼活動和要吃哪間餐廳，而卡門和丹尼爾也計畫未來將要同居並訂婚。