巴基斯坦女性常年受性暴力困擾，近年性侵率更是逐年攀升，平均每2小時就有人受害，甚至屢傳女性屍體遭褻瀆的事件，《上帝的詛咒，我為何離開伊斯蘭教》一書的作者蘇丹近日更在推特上傳一張墳墓上鎖照，畫面曝光引爆熱議。
綜合外媒報導，父權至上的巴基斯坦每2小時就有一名無辜婦女遭到性侵，超過40％的巴國女性一生至少會經歷一次性暴力，當地藐視女性的事件更是不勝枚舉，2011年就曾發生一名守墓人里茲萬（Muhammad Rizwan）坦承自己性侵了48具女性屍體；2020年巴國名模阿比德（Zara Abid）死於空難後，也有人在網路上散布她裸露的照片，並留下惡言。
《上帝的詛咒，我為何離開伊斯蘭教》一書的作者蘇丹（Harris Sultan）是一名前穆斯林，他日前在推特分享一張墳墓上鎖的照片，並表示「巴基斯坦已經成為了一個好色且在性上飽受挫折的社會，導致人們要在女兒的墳墓上鎖才能免除傷害。」照片曝光後引爆網友熱議。
不過有眼尖網友指出，該張照片來自印度第四大城市海德拉巴（Hyderabad），而非巴基斯坦，且墳墓主人是一位老婦人，砲轟蘇丹沒有事先查證消息來源，對此蘇丹火速刪文並致歉，並解釋因為戀屍癖在巴基斯坦已經成為一個嚴重的社會問題，因此看見女性墳墓上鎖的照片才會未經證實就發文。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。