巴基斯坦女性常年受性暴力困擾，近年性侵率更是逐年攀升，平均每2小時就有人受害，甚至屢傳女性屍體遭褻瀆的事件，《上帝的詛咒，我為何離開伊斯蘭教》一書的作者蘇丹近日更在推特上傳一張墳墓上鎖照，畫面曝光引爆熱議。

綜合外媒報導，父權至上的巴基斯坦每2小時就有一名無辜婦女遭到性侵，超過40％的巴國女性一生至少會經歷一次性暴力，當地藐視女性的事件更是不勝枚舉，2011年就曾發生一名守墓人里茲萬（Muhammad Rizwan）坦承自己性侵了48具女性屍體；2020年巴國名模阿比德（Zara Abid）死於空難後，也有人在網路上散布她裸露的照片，並留下惡言。

《上帝的詛咒，我為何離開伊斯蘭教》一書的作者蘇丹（Harris Sultan）是一名前穆斯林，他日前在推特分享一張墳墓上鎖的照片，並表示「巴基斯坦已經成為了一個好色且在性上飽受挫折的社會，導致人們要在女兒的墳墓上鎖才能免除傷害。」照片曝光後引爆網友熱議。

不過有眼尖網友指出，該張照片來自印度第四大城市海德拉巴（Hyderabad），而非巴基斯坦，且墳墓主人是一位老婦人，砲轟蘇丹沒有事先查證消息來源，對此蘇丹火速刪文並致歉，並解釋因為戀屍癖在巴基斯坦已經成為一個嚴重的社會問題，因此看見女性墳墓上鎖的照片才會未經證實就發文。

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Thank you, @zoo_bear, for getting to the bottom of this. While this is not an excuse and I must apologize for the source of my initial information, which was from @SanamBalochfans.



The reason why it was believable is that necrophilia has become a serious issue in Pakistan. It is… https://t.co/1yEm5nSlB5 pic.twitter.com/euL6mei3Np — Harris Sultan (@TheHarrisSultan) April 30, 2023