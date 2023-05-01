世界各地的水族館都有許多明星動物深受遊客喜愛，海豹就是其中之一，日前一名日本遊客看見館內有一隻閉著眼睛的海豹，有趣的是，牠將鰭足撐在地上的模樣，乍看之下就像是在做伏地挺身，畫面曝光引爆網友熱議。

日本一名海豹狂粉日前光顧香川縣四國水族館時，遇見一隻神奇海豹「Hozuki」（ほおずき），畫面中可見，Hozuki將鰭狀四肢朝地面施力，加上面部緊皺成一顆酸梅模樣，看起來就像是奮力從地上撐起身體，可愛身影吸引眾人目光，讓原PO忍不住笑說是在做「伏地挺身」。

由於海豹雖是鰭足類動物，但移動方式多半是在地面上滑行，很少看見牠們使用尾部，畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「要進化成筋肉豹了」、「遠遠看去，就像是四肢著地」、「一度以為是P圖」、「表情看起來撐得很痛苦啊」、；還有人打趣笑說「連慵懶海豹都懂得鍛鍊了，這下沒理由偷懶了」。

海豹屬於鰭足動物，而「鰭足」一詞源自拉丁文，意思是「長著像鰭一樣的腳」，這類動物身體成紡錘形，四肢為鰭狀，能高度適應水中的生活，但棲息地仍然在陸地上。