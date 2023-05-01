替小孩取名是件大事，因此不少父母絞盡腦汁，只為取出特別又好聽的名字。大陸一名新手媽媽分享，先生姓凌，最近她生下女兒，並由外公替孫女取名為「凌棗」，雖然只有短短2個字，卻充滿多重含意，希望孩子未來能有效率、盡早做完每件事，也希望她的生活能像紅棗一樣甜蜜蜜，名字曝光後讓網友都讚不絕口。
大陸一名新手媽媽「雷雨」和凌姓丈夫結婚，並生下一名女兒，由於丈夫的姓氏較為特殊，取名比較困難，最終由外公幫忙想到了一個好名字「凌棗」，發音類似於粵語的「寧早勿晚」，希望未來孩子做任何事都能早點完成、不要推遲，也寓意著她的生活能像紅棗一樣甜蜜蜜，且女兒正好就是在早上出生的。
有趣的是，「雷雨」和家人們替女兒取完名才知道，在北方也有一種叫作「凌棗」的棗類，主要生長在山野裡面，生命力十分頑強，神奇的巧合也替這個名字又增添了另一種美意。
後來「雷雨」將替女兒取名的經過分享到小紅書上，不少網友看到後，都稱讚外公「取得好」，名字不但好聽又有寓意，「很特別、好聽，但感覺外公應該是個急性子」、「名字小眾但好聽，會讓人印象很深」、「我都想請外公幫忙取名字了」。
另外也吸引不少凌姓的人或身旁有凌姓朋友的網友，前來分享他們的名字，「我們家有一個叫淩果，走哪人家都記得她」、「我朋友就直接了，直接叫淩晨」、「我同學叫凌寶，超可愛的名字」。
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