在影視作品《鹿鼎記》中，建寧公主被設定為康熙的妹妹，個性刁蠻潑辣，但在史實記載中，建寧公主其實是康熙的姑母，且為了政治因素被迫聯姻，婚後才享受十幾年幸福生活，人生就慘遭劇變，丈夫、兒子全都遭康熙殺害，獨留她一人活到63歲才過世。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，建寧公主是清太宗皇太極的第十四女，也是最小的女兒，其全稱為「和碩建寧長公主」，後改封為「和碩恪純長公主」，哥哥順治登基後，為了穩固和「三藩」的關係，與其廣泛聯姻，建寧公主就在13歲時，被許配給三藩之一吳三桂的長子吳應熊。

與其他聯姻的公主不同，建寧公主無須遠赴蒙古，而是和丈夫待在京城生活，這也是一種牽制吳三桂的手段。結婚之初，因為吳三桂和朝廷關係維持得不錯，公主夫婦度過一段和睦的日子，吳應熊也藉此官路順遂。

建寧公主的侄子康熙即位後，隨著三藩勢力的擴張，他決定裁撤三藩，將權力收歸中央，引發吳三桂不滿，舉兵反叛，爆發「三藩之亂」，康熙下令囚禁吳應熊，防止他和父親互通訊息，不久又將他和建寧公主的兒子吳世霖處死，而建寧公主在突如其來的戰事中，不但失去了丈夫和兒子，她和其他幼子也被囚禁起來，後來康熙為了斬草除根，又下令其他幼子一律處死，建寧公主就這樣失去了所有親人。

康熙雖然明確表示，吳應熊一家的錯誤不會罪連公主，她仍能享有皇室待遇，但康熙對她和其他姑母的態度卻有所不同，像是孝莊太皇太后的女兒淑慧公主，康熙就十分孝順，經常把她從蒙古接回京城，陪伴孝莊度過最後的時光，孝莊過世後他也對淑慧公主照顧有加，還在公主病重時親臨探病。

同為姑母的建寧公主卻沒有這般待遇，病重時康熙只派他的乳母和近侍前去探望，並多次下詔慰藉；後來建寧公主大病初癒，似乎看開了許多，一直活到63歲才過世，在清朝公主中算是比較長壽的例子。