在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然的現象，不過歷代統治者都不希望國運斷送在自己手中，明朝崇禎皇帝朱由檢就曾因為政局不穩，喬裝成老百姓出宮找算命師卜卦，沒想到連測3字卻讓他面如死灰，尤其當他要付錢時，對方還說「我不收將死之人的錢」，一番話讓他徹底絕望。

根據《搜狐網》報導，明朝末代皇帝朱由檢雖然繼位後清除了以魏忠賢為首的閹黨，並藉此機會重組內閣，整頓吏治，不過好日子沒過多久，先是北方大旱，後來各地又爆發瘟疫，加上李自成農民起義軍的壯大，以及皇太極的侵擾，國家在內憂外患的重重打擊之下，已經顯露出亡國之象。

面對政權搖搖欲墜，朱由檢於是興起了算命的念頭，並喬裝成平民百姓出宮卜卦，當下他寫了一個「有」字，向算命師詢問國運，對方立即說這個字不好，因為「有」上面是「大」的一半，下面是「明」的一半，「這意味著大明江山去了一半，你說這國事能好嗎？」

崇禎一聽嚇壞了，又換了「友」字，請算命師重算，不過對方看了直搖頭，表示結果更不好，直言「友字不出頭就是反的意思」。崇禎心想，「反」意味著反賊，而李自成的農民軍正是反大明王朝的賊，跟現在的形勢不謀而合。崇禎不敢置信地又換了一個「酉」字，算命師不耐煩表示，「這個字更慘，你看這個『酉』是九五之尊的『尊』字，砍頭砍腳，皇上都沒了，你說這個國家有什麼好可言？」

面對接連打擊，崇禎皇帝嚇得面如死灰，下意識用嘴咬住毛巾，算命師一看連忙趕他走，連算命錢也拒收，崇禎覺得納悶，以為是對方算錯，因為理虧而不收錢，但算命師直言「你口中咬著巾，不就是吊死的『吊』字嗎？我從不收將死之人的錢。」後來隨著李自成的起義軍攻破京城，崇禎皇帝被迫來到煤山自盡，結局果真與算命師所說的如出一轍。