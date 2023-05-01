澳洲捕蛇專家麥肯齊（Stuart McKenzie）日前分享一段驚奇影片，只見一隻青蛙在慘遭樹蛇一口吞掉半個身體的情況下，仍用雙腿緊緊卡在門框，求生意志十分堅強，好在經過一番僵持後，樹蛇終於鬆口放棄，幸運撿回一命的青蛙也被送往醫院救治，這幕生死瞬間的對峙畫面曝光後引來不少網友熱議。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻青蛙以頭下腳上的倒立姿勢，被一條樹蛇吞掉半個身體，不過即便情況險峻，青蛙的雙腿仍緊緊扣著門框，和樹蛇展開驚險的拉鋸戰，頑強的求生意志讓路過民眾嘖嘖稱奇。

麥肯齊透露，事發當下自己和其他人都與蛇和青蛙保持安全距離，打算讓樹蛇捕食青蛙後，再將其捕捉並從後院移走，不過樹蛇還是感受到了動靜和威脅，最終選擇放下嘴邊的獵物並離開。後來為了安全起見，麥肯齊將樹蛇捕捉後帶往野外放生，至於逃過一劫的青蛙則被送往當地動物醫院檢查救治。

影片曝光後，不少網友全被眼前這幕景象給震驚了，紛紛留言直呼「幸運的青蛙得救了」、「青蛙為了寶貴的生命而堅持著的畫面真令人感動」、「雖然看起來很殘酷，但這也是食物鏈的一部份」。