趵突泉位於大陸山東濟南，是濟南的三大名勝之一，最近卻因為水池中的「錦鯉」爆紅，從網路流傳的影片可以看到，這些錦鯉的體型一隻比一隻還圓潤，就像是「阿嬤養的魚」，為了防止牠們再繼續胖下去，一旁還有警察用大聲公宣導，呼籲遊客不要再投餵錦鯉。

根據《新華社》報導，山東濟南的趵突泉近日突然爆紅，成為五一連假遊客們的打卡聖地，而爆紅的原因正是因為泉水內的錦鯉，從畫面中可以看到，水池中有紅、白、黃、黑等顏色的錦鯉，但特別的是，每一隻的體型都相當圓潤肥美，吸引許多遊客駐足拍照。

而在趵突泉旁邊還有一名警察，他拿著大聲公不斷宣導，除了要遊客小心別把手機掉進水池中，也無奈呼籲大家「別再往水裡丟魚飼料了！」更開玩笑地表示：「不要投餵，文明觀魚，你看這魚，胖得跟豬一樣了。」希望制止遊客繼續餵魚的舉動。

網友們看到影片後都忍俊不禁，紛紛笑說，「這是趵突泉特產『豬鯉』」、「第一次看到這麼胖的魚」、「讓我想到中年人的啤酒肚了」、「真的太胖了，我的天啊！確實像豬一樣」、「好好的魚活活吃成豬了」、「由此可知，游泳真的不能減肥」。

不過這並不是趵突泉的錦鯉第一次爆紅，事實上過去這些錦鯉就因為圓潤的身材而登上微博熱搜，對此山東省淡水漁業研究院遺傳育種研究中心副主任孟慶磊表示，這些錦鯉其實不是「真胖」，而是因為「懷孕」了，「雄性錦鯉吃再多也不會胖得這麼明顯。」孟慶磊指出，雌性錦鯉腹中有幾十萬甚至上百萬顆的卵，一般會在4月下旬到5月產卵／排卵，結束後肚子就會消下去了。