微博上擁有390萬粉絲的大陸網紅醫師「許超醫生」經常分享衛教知識，也會熱心回答網友問題，近日他發文指出，有一名女網友和男友愛愛太激烈，不小心將對方奶頭咬掉，著急詢問「會重新長出來嗎？」讓他看了又好氣又好笑。

許超醫生日前在微博分享對話截圖，只見女網友詢問「請問把男朋友奶頭咬掉了會重新長出來嗎？」他則無奈回答，奶頭屬於不可再生資源，咬掉了就沒了，不會再重新長出來。如果是剛咬掉的話，可以帶著奶頭和男友去醫院急診看是否能重新縫上。

貼文一出，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「玩的真大」、「為什麼要咬掉人家奶頭？」、「這種事不第一時間上醫院，還上網問啊」；也有人打趣調侃「妳以為是壁虎啊」、「奶頭可不是壁虎的尾巴，還能斷肢再續」。

過去國外也有發生新手媽媽哺乳時，被咬斷奶頭，還差點噎到寶寶的可怕經驗，幸好緊急取出，否則後果不堪設想。她坦言當時懵懂無知，看見奶頭斷掉後嚇得驚慌失措，並打電話詢問護理師該如何處理，可惜後來事與願違，沒有成功接回去，乳房上只剩下扁平的小奶頭。