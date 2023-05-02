西班牙一名男子從房地產商購入一棟廢棄房屋，沒想到翻修期間竟在老屋牆壁挖出6罐存有大量鈔票的罐子，經估算總價高達新台幣182萬元，讓他欣喜若狂，不過最後卻因為不可抗拒的現實原因讓他的發財夢瞬間破滅。

綜合外媒報導，皮尼羅（Toño Piñeiro）在盧戈（Lugo）購入一棟廢棄老屋後，隨即展開翻修，沒想到卻在一面牆壁中發現6個裝有大量現鈔的罐子，估計總價高達4.75萬英鎊（約新台幣182萬元）。

這筆突如其來的意外之財讓皮尼羅欣喜若狂，沒想到當他拿著現鈔去銀行兌換時，卻不被受理，原來是這些鈔票幾乎都是西班牙比塞塔（peseta），是當地於1869年就開始流通的鈔票，直到2002年3月1日，因為西班牙加入歐元區而被停止使用。

由於早已過了舊鈔兌換歐元的期限，讓這些比塞塔瞬間淪為廢紙。不過皮尼羅還是從中挑選了一些可以用於交易的鈔票，透過古幣交流商的協助，最終募集3萬英鎊（約新台幣115萬元），作為翻修房屋的費用。