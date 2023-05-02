近日一段「無頭蛇攻擊自己」的影片在網路上瘋傳，從畫面中可以看到，一條響尾蛇遭人斬首，但身體仍在不斷扭動，隨後觸碰到掉落在一旁的頭部，未料下秒蛇頭竟張大嘴狠咬自己的身體，身體似乎感受到痛覺，不斷扭動掙扎，神奇的一幕讓網友全都看傻了眼。

綜合外媒報導，從網路上流傳的影片可以看到，一條響尾蛇似乎遭人斬首，卻尚未完全死亡，就算已經「頭身分離」仍不斷扭動著身體，當牠的尾巴觸碰到一旁掉落的頭部時，就像是反射動作一樣，牠立刻張大嘴巴，狠咬住自己的身體，身體似乎感受到攻擊，開始奮力掙扎扭動，畫面怵目驚心。

影片曝光後瞬間引發熱議，大家都震驚不已，紛紛留言，「我看到這段影片後，終於能懂為什麼我爸那麼怕蛇了」、「蛇是真正的戰士」、「我的腦袋無法理解這是怎麼回事」、「蛇最大的敵人就是自己」、「這兄弟把自我防衛提升到另外一種層次了」。

事實上，蛇和部分爬蟲動物在死後仍可以進行長達1小時的反應性運動（Reactive Movements）。2021年大陸一名廚師準備製作蛇類料理，他將一條泰國眼鏡蛇的頭部砍下，並將剩下的部位丟進鍋中烹煮，等待的過程中，廚師順手收拾廚房，正當他撿起蛇頭要丟進垃圾桶時，這條眼鏡蛇卻突然復活，狠狠咬住廚師的手，讓他痛到尖叫出聲，並當場中毒倒地，最終不幸身亡。