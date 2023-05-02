出於好奇心做DNA測驗，沒想到竟揭露媽媽的身世祕密。國外一名網友自行購買DNA測試盒，卻發現原本應該為「同母異父」的媽媽和阿姨，竟擁有一模一樣的父母，這也代表媽媽一直以來認為的父親，其實只是她的繼父，衝擊性的真相讓媽媽難以接受，原PO也自責地認為，自己毀了媽媽的人生。

根據《鏡報》報導，國外一名網友在論壇《Reddit》發文透露，她媽媽有一個「同母異父」的姊姊，也就是她的阿姨。前陣子一家人出於好奇心，購買了DNA測試盒，未料結果顯示她和阿姨的血緣關係太過接近，基本可以確定阿姨的爸媽，和原PO的外公外婆是同樣的人，也就代表阿姨和媽媽之間不存在「同母異父」的關係。

阿姨對這個檢驗結果感到很困惑，媽媽則是當場崩潰痛哭，因為她一直以為的父親其實只是她的繼父，而真正的親生父親則在她18歲那年就過世了。原PO推測，外婆很可能出於某種原因和前夫藕斷絲連，並且懷了她的媽媽，卻把媽媽當成第二任丈夫的女兒生了下來，才會造成現在這種局面。

原PO為此感到非常沮喪，認為自己毀了媽媽的人生，「我打開了最糟糕的潘朵拉盒子。」雖然媽媽難以接受這個衝擊性的事實，仍安慰原PO不是她的錯，並強調這份DNA報告不會改變任何事情，直言：「你的外公仍是你的外公。」

原PO表示，媽媽打算去探望如今已94歲的外公，把一切真相都告訴他，「媽媽很難過，因為她知道這會傷了外公的心，因為他也不知道媽媽不是他的女兒。」但因為擔心會有遺產繼承和其他法律文件的問題，所以媽媽還是決定說出真相。