近日網路上瘋傳一段影片，國外一名好心男子在湍急的水流中救下一隻瀕死的白頭海鵰，並且照顧牠直到康復後才野放，沒想到白頭海鵰竟空投一條新鮮活魚報恩，讓男子一家又驚又喜。

根據網路上瘋傳的影片顯示，男子在湍急的泥流中救下了有「美國國鳥」之稱的白頭海鵰，或許是因為受困在泥流中太久，男子發現白頭海鵰極度虛弱，便拿出乾毛巾將全身溼漉漉的牠擦拭乾淨，接著將其帶往野生動物救助中心尋求協助，好在經過細心照護後，白頭海鵰的健康狀況逐漸好轉，最後更成功野放。

不過最讓男子感到詫異的是，這隻白頭海鵰相當有靈性，某天竟趁著他們一家正在後院烤肉時，直接空投一條新鮮大魚在男子家的草地上，讓在場所有人都大感驚奇，認為這是白頭海鵰的報恩。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「扔下來的竟然是魚，美國國鳥真懂吃」、「授鷹以魚，還你一條魚」、「連禽獸都懂得知恩圖報」；還有人打趣笑說「送啥都行，就是別送蛇」。

白頭海鵰是北美洲的一種大型猛禽，身長可達96公分，翼展168到244公分，20世紀時幾乎在美國本土出現區域性的物種滅絕，如今復育有成，已正式從美國瀕危物種列表中被移除。另外，白頭海鵰是美國的國鳥，也是代表美國最主要的標誌之一，經常出現在各類和美國有關的廣告、宣傳圖片、電影中；同時，白頭海鵰也是美國國徽最中心的組成部分。