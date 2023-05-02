西班牙一對同父異母的姊弟在長大後相遇，並深深被對方吸引，展開一段不倫之戀，起初他們也相當掙扎，認為兩人不該在一起，但最後仍決定高調相愛，他們不但不在乎外界的眼光，還生下了2名孩子，如今更想改變當地法律，讓直系親屬結婚合法化。

Half-siblings who share two children together fight for right to get married https://t.co/gsua4aogqF pic.twitter.com/FQCkU8aQwb — Mirror World News (@MirrorWorldNews) May 1, 2023

根據《鏡報》報導，西班牙女子安娜（Ana Parra）透露，父親在她小時候就離開她和媽媽，和另一名女子結婚，並生下兒子丹尼爾（Daniel Parra），安娜和丹尼爾都知道彼此的存在，卻從未找過對方，直到安娜20歲時，才透過臉書和丹尼爾有了聯繫，兩人見面後都被對方吸引，但他們心中仍有無法跨越的障礙，安娜表示：「我們對自己非常生氣，因為難以打破我們是兄弟姊妹的禁忌。」

安娜回憶，她和丹尼爾在某次聚會上情不自禁地接吻，雙方都嚇了一跳，後來雖然有試圖分開一陣子冷靜，卻維持不了多久就開始祕密約會，直到去英國倫敦旅遊，終於可以大方地做出正常情侶的互動，他們才下定決心公開關係，但也因此受到許多網友的批評，只是這並未阻擋兩人繼續交往，他們甚至還生下2名孩子。

安娜表示，儘管近親所生的小孩患有隱性疾病的風險更高，但孩子們都相當健康，她也有和孩子們說過，她和丹尼爾是同父異母的兄妹，「但他們年紀還太小，不能理解。」

報導指出，根據西班牙法律，亂倫行為並非違法，但明確禁止直系親屬結婚，安娜和丹尼爾因而致力於讓近親結婚合法化，「社會必須進步，不能固守傳統。我們彼此相愛，這才是最重要的，我們也沒有傷害任何人，所以我才希望讓大家知道我們的故事。」