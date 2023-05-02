銅鏡在考古挖掘中相當常見的古文物之一，且在歷史發展中，具有極其特殊的意義，古人甚至還將其視作「升天」的管道，然而銅鏡本身除了可以照人外，竟還有另一個意想不到的功能，就是聚光引火，堪稱是古代的「打火機」。

大陸清華大學藝術博物館常務副館長杜鵬飛表示，無論美醜、能無私地照見萬物，是銅鏡的一大特色，古人對此相當癡迷，因此也產生許多神奇的聯想，並將其反應在銅鏡背面精美的紋樣、文字上，大多數博物館在展示銅鏡時，也多以背面示人，因為其正面非常平整且光可鑑人，沒有太大的可看性。

杜鵬飛進一步說明，起初古人照影、照容用的是「鑑」，意即水盆，後來才出現「鏡」，兩者意義相通，且除了照容以外，還有另一層涵義，在《尚書》中有一句話「無於水鑑，當於民鑑」，意思是我們不該只用水來照容，而是要以他人為鑑，因此銅鏡從一開始產生，就不只是一個實用物，背後還藏有深遠意涵，古人甚至認為銅鏡是前往另一個世界、升天的管道，所以在墓葬中也經常見到銅鏡作為陪葬品。

而關於銅鏡實物，杜鵬飛指出，早期因為鑄造工藝的技術不夠，所以銅鏡體積較小，如果做得太大就容易脆裂，也不方便攜帶，但這麼小的鏡子如何把人臉都照進去呢？杜鵬飛解釋，早期的小銅鏡其實大多都呈現曲面，而不是平面的，按照現代科學的理解就是「凸面鏡」，能將物象縮小，但古人並沒有這樣的知識，所以應該是基於經驗而形成的。

杜鵬飛提到，早期銅鏡還有一個功能，可以用來聚焦陽光引火，稱之為「陽燧」，不同於一般的銅鏡，陽燧為「凹面鏡」，且在當時是很常見的器物，又被現代人稱作是古人的「打火機」。