馬來西亞一名男子日前開車在高速公路上，下秒卻有一條巨大的蟒蛇從前方車輛掉出來，輪胎甚至還輾過蟒蛇的身體，牠痛苦地在路中央不斷扭動，還數度高高抬起頭部，男子見狀立刻嚇到停下車，等待蟒蛇離開。事後他也將這段行車紀錄分享到網路上，掀起網友熱議。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞一名男網友「@azroylan81」近日在TikTok分享驚悚遭遇，當時他開車行駛在高速公路上，未料竟有一條巨大的蟒蛇從前方的汽車底部掉了出來，還慘遭輪胎輾過，這條蟒蛇不斷在路中央扭動，還幾度高高舉起頭部，畫面太過衝擊，讓原PO嚇得立刻停下車。

影片曝光後，很快就引起熱議，大家都同樣震驚不已，紛紛留言，「夏天要到了，蛇蛇們也差不多該出來了，開車以前最好檢查一下車子」、「牠還被輪胎輾過去，看起來好痛」、「這條蛇到底怎麼藏在汽車裡的？」、「這條蛇只是想搭個順風車回家」、「車主太幸運了，如果蛇鑽進車裡就完蛋了」。

無獨有偶，另一名馬來西亞男車主「@zackzains」近日也有類似的驚嚇經歷，他開車外出，路途中卻突然有一條小蛇從冷氣口鑽了出來，讓他嚇一大跳，立刻拍照並分享到TikTok上，有網友指出，因為現在天氣逐漸轉熱，有不少蛇會從冷氣口、汽車引擎等地方跑出來，「蛇也需要找個涼爽的地方。」