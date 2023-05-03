大陸湖北一名幼教老師憑藉甜美的長相與嗓音，加上洗腦的帶動唱教學，而在網路上爆紅，引發許多網友跟唱或惡搞改編，原本這名老師的抖音帳號只有少少幾百名粉絲，近日卻在2天內暴增到200多萬名，意料之外的成名讓這名老師驚喜不已。

根據《新聞晨報》報導，湖北武漢的黃老師是一名幼教音樂老師，從今年3月開始在抖音分享上課教學內容，每部影片都會教小朋友一首帶動唱，未料4月28日上傳的《小小花園》竟讓黃老師爆紅，琅琅上口的歌詞搭配簡單的手部動作，讓不少大人也被洗腦，「在什麼樣的花園裡面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花」，截至目前為止，該影片已經累計高達442.8萬觀看次數。

黃老師成為網友的討論話題，不少人認為她長相甜美，對小朋友的眼神也充滿愛意，羨慕表示：「又是別人家的老師。」還有家長開玩笑說，如果幼稚園有這樣的老師，他們就願意再生第二胎。

據了解，《小小花園》是一首繞口令式的手指謠，原名為《花園種花》，主要能訓練孩子的節奏感，適合幼稚園中班以上的小朋友，這首童謠爆紅後，引起一系列跟唱與改編，像是將歌詞改成「在小小的公司裡面，爬呀爬呀爬，掙少少的工資，根本不敢花」等。

報導指出，黃老師的抖音帳號起初只有幾百名粉絲，但在大陸五一連假期間，粉絲人數在短短2天就暴增到200多萬，面對突如其來的爆紅，黃老師感到十分驚訝，甚至在直播時喜極而泣。