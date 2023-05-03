泰國一隻大象和同伴外出覓食，卻被突如其來的閃電聲響嚇到，誤闖進附近的橡膠園，未料下秒就遭橡膠園外圍的電線纏住，大象為了掙脫，用嘴巴啃咬電線，結果卻慘被電死，牠的屍體發現時，不但身體底下壓著電線，嘴巴裡還咬著2條，雙眼下方也留有哭過的淚痕，讓人看得十分不捨。

綜合泰媒報導，這起事件發生在泰國差春騷府的一處橡膠園，園內43歲員工透露，4月30日晚間下了一場大雨，橡膠園內突然停電，於是他外出查看狀況，卻在距離房子1公里遠的地方發現一具大象屍體，牠的嘴裡咬著2條電線，身體下也壓著電線，員工見狀立刻打電話報警。

報導指出，這隻過世大象年約15歲，性別為雄性，體重約3噸，警方推測這隻大象原本是和2、3隻同伴一起外出覓食，過程中被雷電的聲音嚇到，才會誤闖橡膠園，並被外圍設置的電纜纏住，大象想要掙脫電纜，因此用嘴巴啃咬，豈料最後竟慘遭電死，被發現屍體時，雙眼下方還留有淚痕。

目前警方針對橡膠園主人展開調查，同時和相關部門協調、處理，將大象的屍體移動至別處掩埋。

印度過去也發生類似事件，有15隻大象經過某村莊，其中7隻大象要去覓食時，誤觸到鐵路工程的11000伏特高壓電線慘遭電死，隔天村民們來到現場，才發現3具大象屍體倒在地上，另外5具則倒在稻田的水溝裡。