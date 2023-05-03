澳洲一名65歲男子日前和朋友外出釣魚，過程中朋友突然聽到一陣慘叫聲和巨大水花聲，於是急忙趕過去查看，未料男子竟不見蹤影，警方在現場搜索2天後，在事發地附近捕捉到兩隻鱷魚，剖腹一看，其中一隻鱷魚的胃裡竟出現人體部位，儘管鑑定結果尚未出爐，但警方懷疑這些人體部位，很可能就是來自該名失蹤男子。

Authorities believe a man in #Queensland has been killed by a #crocodile while out fishing in an area notorious for big crocodiles. All that remained were the man's flip-flops. #Australiahttps://t.co/bsXMkHbaHA — Donkey Junk (@DonkeyJunkMedia) May 1, 2023

綜合外媒報導，65歲男子凱文（Kevin Darmody）在4月29日和朋友到昆士蘭州萊克菲爾德國家公園（Rinyirru Lakefield National Park）的肯尼迪灣（Kennedy's Bend）釣魚，這裡也是著名的鹹水鱷魚棲息地。同行者透露，他們並沒有目擊意外瞬間，但當時有聽到一陣慘叫聲和巨大的水花聲，這之後凱文就失蹤了，只留了一雙人字拖在岸上，朋友懷疑他可能已經遭鱷魚襲擊。

警方接獲通報後，在附近進行為期2天的搜查，最終於事發地上游抓到2隻鱷魚，身長分別為4.1公尺與2.8公尺，警方將牠們安樂死後剖腹，在其中一隻的胃中發現人體部位，儘管鑑定結果尚未出爐，但警方相信這些人體部位很可能來自凱文。

雖然只在其中一隻鱷魚體內有所發現，但警方相信這兩隻鱷魚都有參與襲擊凱文。報導指出，鱷魚在澳洲的熱帶北部很常見，但襲擊事件卻很少發生，這次凱文的死亡是自從1985年有紀錄以來，在昆士蘭州發生的第13起致命襲擊事件。