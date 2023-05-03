古代官場大多數時間是男性的舞台，雖然也有女官職位，但為人熟知的並不多，且地位通常都比男性官員還要低，不過宋代有一名特別受到皇帝信任的女官邵昭明，她原本是宋太宗趙光義府邸的侍女，因為精明能幹而受重用，她甚至還女扮男裝，陪宋太宗北征北漢，可以說是皇帝一大得力助手；宋太宗駕崩後，邵昭明仍受重用，官職不斷晉升，近40年後竟還翻身當上妃嬪。

根據北宋大臣夏竦《文莊集》內收錄的「故順容邵氏墓誌銘」，邵昭明為揚州廣陵人，起初是晉王趙光義的藩邸侍女，她精明能幹，因此成為晉王府中地位最高的侍女之一。待趙光義即位成為宋太宗後，便授邵昭明擔任司衣、御侍押班、尚宮，成為女官之首，並相繼受封為博陵縣君、博陵郡夫人、冀國夫人，地位可見一斑。

且墓志還記載，太平興國四年，宋太宗率領數十萬大軍北征北漢，邵昭明便女扮男裝隨侍左右，負責處理緊急的軍事文書，當時有很多軍事往來機要文件，都是由邵昭明代為宣諭或代筆擬立的。因為從征北漢有功，宋太宗凱旋後就將當時還是御侍押班的邵昭明升為尚宮、大監、知大內事。

後來宋太宗駕崩，邵昭明一度離開皇宮，到太和宮為宋太宗祈福，不久後宋真宗便將其召回，並晉封她為宮正、安國夫人，後來宋真宗又為了她設立正四品的新官職司宮令，等級比尚宮還高，封爵則升為楚國夫人；邵昭明在去世前一年又被冊封為二品的順容，在官場中打滾近40年，終於正式從女官脫離，成為宋太宗趙光義後宮的一員。