最近一段逗趣影片在網路上流傳，只見畫面中一隻「屁孩」猩猩不斷旋轉手裡的雜草，將其用力甩在水獺的背上，看起來像是在挑釁對方，水獺先回頭看了一下，接著趁猩猩卸下防備時，和同伴一起反擊暴衝，讓猩猩頓時嚇到跌坐在地，還做出像是耍賴的動作，讓網友全都笑翻了。

國外網友「@buitengebieden」經常在推特上分享有趣影片，近日一段猩猩和水獺的搞笑互動引起網友熱議。從畫面中可以看到，一隻猩猩玩心大起，竟抓起一把地上的雜草，用力旋轉、猛甩在水獺的背上，水獺先回頭看了一眼，隨後和身旁的同伴一起反擊，暴怒衝向猩猩，讓猩猩嚇到跌坐在地，還不斷揮手掙扎。

影片曝光後網友全都笑翻了，紛紛留言，「兄弟，不要招惹水獺」、「怪不得會是和人類最相近的動物…我在這隻猩猩身上看到人類的影子了」、「這是我試圖嚇唬蟑螂，然後蟑螂朝我撲面飛來的反應」、「後面掛在木頭上的長臂猿太搶鏡了吧」、「這真的太好笑了，我看了50遍」。

事實上，水獺雖然外型嬌小可愛，卻是非常凶猛的動物，當牠們被攻擊時，敢於向體型比自己大的進攻者發起反抗，曾經有咬死獵犬、鱷魚的紀錄；另外在2011年時，也有遊客在美國佛州伍德拉夫湖國家野生動物保護區（ Lake Woodruff National Wildlife Refuge），目睹水獺攻擊幼年鱷魚的畫面，並將其撕成碎片吞下肚。