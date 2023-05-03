狗會開車？德國警方近日在取締違規駕駛時，意外看見一張逗趣的照片，只見一隻小狗坐在駕駛座上開車，牠還閉起眼睛，看起來十分享受，不過這只是一種「錯視」現象，狗主人才是真正的駕駛，但他的臉部被狗狗完美遮擋，導致警方無法確認責任人，只好無奈取消罰單，並笑說這名駕駛非常幸運。

根據《The Dodo》報導，德國的執法人員在波昂市（Bonn）的街道上增設交通違規攝影機，希望能取締更多超速的駕駛，然而最近他們在瀏覽攝影機回傳的照片時，卻發現意料之外的畫面。一輛白色轎車以超過限速7英里／小時（約11公里／小時）的速度行駛在道路上，然而被拍到的駕駛卻是一隻狗，且仔細一看，牠似乎還瞇著眼，對這趟行程十分享受。

不過這其實只是一種「錯視」的現象，小狗將頭伸到駕駛座旁，完美地擋住駕駛人的臉，不但讓這張違規照片變得滑稽好笑，事實上牠還替自己的主人避開一張罰單。報導指出，這類型的交通違規通常會被處以55元美金（約新台幣1688元）的罰款，但小狗的「完美掩護」，讓警方很難確定責任人，最終只能讓他免罰，對此警方也笑說：「這名駕駛真的很幸運。」

網友們看到照片也都忍不住大笑，「這隻狗狗真是好孩子！幫主人省了一筆錢」、「你們不知道嗎？狗狗可以用他們的腳掌開車」、「這張照片太可愛了」、不過也有人認為這樣開車非常危險，「我不管這個駕駛在不在乎他自己的命，但他要這樣危險駕駛的話，就不應該帶他的狗一起玩命」。