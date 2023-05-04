美國佛州一名護理師發現她經常打嗝，甚至出現胃酸逆流和胃痙攣的症狀，讓她相當不適，起初以為是壓力太大所引起，做檢查才知道是罹患結腸癌第三期，醫師表示，結腸癌是美國第三大常見疾病，發病年齡逐年下降。

根據《每日郵報》報導，24歲貝莉（Bailey McBreen）過去並不常打嗝，2021年卻出現每天打5至10個嗝的狀況，起初她不以為意，但之後還伴隨胃酸逆流，看醫生被告知是焦慮所引起，但狀況一直未改善，直到今年1月，她身體非常不適，甚至還出現食慾不振，她自己是一名護理師，推斷體內應該有阻塞問題。

貝莉做了更全面性的檢查，發現竟是罹患結腸癌第三期，由於腫瘤位於橫結腸較高位置，正好位於腹腔其他器官下方，進而引起慢性消化系統疾病，她提到，「腫瘤導致完全性腸阻塞，我胃裡的食物還沒完全消化，被卡在腫瘤上面，使我出現胃酸逆流和打嗝的狀況」。

貝莉指出，她生活方式向來很健康，每周至少運動4至5次，對於自己罹癌感到非常困惑，今年1月確診後，醫師安排手術替貝莉切除腫瘤，之後還要接受長達半年的化療，雖然過程很辛苦，但貝莉依舊正面看待，更呼籲民眾，身體若出現輕微異狀時，千萬不要忽視，這可能是身體給的健康警訊。