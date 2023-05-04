大陸一對夫妻近日到動物園遊玩，觀看鴕鳥展區時發現，其中一隻鴕鳥的狀況有些不對勁，鼻孔前掛著一條異物，乍看還以為是鼻涕，近看驚覺牠誤食塑膠袋，夫妻倆正好都是獸醫師，眼看情況緊急，馬上實行救援，才將鴕鳥從鬼門關救回來。

根據《星視頻》報導，一名李姓女子日前與丈夫到山東濰坊的南湖動物園遊玩，他們逛到鴕鳥展區時，發現其中一隻鴕鳥怪怪的，牠的鼻孔前有一條異物，夫妻倆驚覺是塑膠袋，趕緊拿出寶特瓶吸引鴕鳥注意，隨後以迅雷不及掩耳的速度取出塑膠袋。

李姓女子提到，她與丈夫都是獸醫師，取異物相對較拿手，當時看到鴕鳥被塑膠袋纏住口鼻，本來想先通知管理員，但當時狀況非常緊急，鴕鳥若是將塑膠袋吞下肚，恐會危及生命安全，所以他們才決定自己動手，先是誘惑鴕鳥靠近，一邊安撫牠的情緒。

南湖動物園工作人員表示，塑膠袋應該是遊客丟入園區，導致鴕鳥誤食，目前尚未找到投食遊客，所幸鴕鳥並無大礙。救援影片曝光後，不少網友表示，「還好拉出來了，那麼大一個塑料袋，吃下去肯定出事」、「到底是哪位遊客亂扔，真的是太沒水準了」。