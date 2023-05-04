大陸四川自貢市郊區一處山坡崖壁，在八十年代發生坍方，因而露出一個洞口，裡面竟藏石室，有石凳、門柱、屋簷等，總共兩房九室，每個小房間都設有台階，當地村民稱，這是一座東漢時期的家族墓，但該石室並未被專家考證，無法得知確切作用與年代。

根據《紅星新聞》報導，四川自貢市大安區牛佛鎮雙河村的「蠻子洞」，位於一座山坡崖壁處，臨沱江而建，蠻子洞是一個石室，總長20公尺、高6公尺，深度則是8至9公尺，裡面共有兩房九室，左側房內有3間小房間，右側則有6間。

石室右側房的進出口處有兩根門柱，其中一根只剩柱子基座，門柱上面有石刻的屋頂和屋簷，形似古代木瓦結構的房屋屋簷，室內高約2公尺，每間小房間都有台階，不過有些早已風化。當地一名劉姓村民提到，小時候這裡原本是一座小山，八十年代發生坍方，蠻子洞才露了出來，當時裡面還有石凳，做工精美，但之後卻不見了。

蠻子洞並未被專家考證，建造年代不得而知，村民也不清楚作用，有人認為是墓室，有的則稱是古人住所，大安區牛佛鎮政府負責人介紹，根據當地一位年邁支書初步了解，指蠻子洞是一座東漢時期的家族墓，但確切年代還待相關專家進一步考察。

四川一名文物愛好者劉春濤對蠻子洞很好奇，前往當地了解並寫下《自貢市牛佛鎮雙河村崖墓疑雲》，分析蠻子洞的用途可能有3種，第一是古時某族群的居住石洞，第二是「崖墓」，也就是放棺材的墓室，第三則是高人隱居所在地或藏身處，而他認為「崖墓」的可能性較高，因為洞口非常隱密，而且石刻圖案與結構比較像墓室。