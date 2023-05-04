咩咩（化名）是一隻可愛的馬爾濟斯、全家的小跟班，雖然從小由姐姐帶回家，但平常咩咩總是會靠在失智的阿嬤旁邊，陪伴老人家，牠最怕家人出門的時候忘了帶上牠，總是自己先跑進籠子裡就定位，把自己打包好，然後眼巴巴的看著家人，最後總是如願一起出門。

這樣如影隨形的小可愛，卻在16歲的某一天出現嘔吐不舒服症狀，一開始檢查以為只是普通腸胃炎，後來才證實是可怕的胰臟炎，能夠緊急救回，醫師都說是奇蹟，但不幸3個月後還是再度復發，去當了小天使，在火化前家人特地為牠穿上一件類似LV花色的衣服，祝福牠美美地去找佛祖。

就在頭七當天，姐姐洗澡時赫然發現一隻飛蛾，翅膀上的圖案竟跟咩咩離世衣服上的圖案非常相似，「咩咩，是你嗎？」姐姐輕輕問著但心裡好激動，因為飛蛾停留好久好久，但平常家裡根本不曾見過飛蛾。沒想到1年後，飛蛾又再度出現，此時心情已然比較平復的姐姐可以淡定的對牠說：「咩咩，你又回來看姐姐了齁！」

溝通時姊姊跟咩咩印證這件事，咩咩說：「我在你旁邊，你都看不到啊，我看到飛蛾翅膀上的花紋好眼熟啊，就借牠身體讓姐姐感受咩咩還在呀！」「姊姊棒棒，都有讀懂欸」。咩咩也說一年後牠再借飛蛾身體現身時，也感受到了姐姐的悲傷少了許多，牠很謝謝姐姐願意放下，牠終於可以放心去做靈魂該做的事。

但咩咩只說對一半，其實姐姐內心裡還是有很多對不起，一想到咩咩最後哀嚎痛苦的樣子，姐姐就很後悔，沒有聽醫師的話讓牠安樂，咩咩說：「那時我還在努力，姐姐怎麼可以先放棄」、「最後多賺的時間，我們不是很開心嗎？」看來回到靈魂狀態的咩咩，已經可以站到更高的維度去看待痛苦這件事。

「就像姐姐生寶寶會痛一樣，姐姐，你擁有了寶寶的快樂後，還會記得那些痛嗎？」「咩咩雖然很痛，但要經過這些痛，才有辦法回到佛祖身邊啊！」對於正計畫生第二胎的姐姐來說，這真是一個讓人秒懂的比喻，只是一說到孩子，姐姐就對咩咩更愧疚了。

因為從坐月子起，姐姐根本分身乏術，咩咩常常討抱抱討不到難過地離開。但咩咩卻說：「我只是想參與姐姐的生活，給姐姐一百分的陪伴，但好像幫不上忙，只好默默走開。」原來咩咩的心思像個小大人，只是因為想幫姐姐卻幫不上忙，不是姐姐想的因為被忽略而難過。

家人本來以為咩咩是不是長期吃心臟病藥導致副作用才讓胰臟發炎，但咩咩說：「都怪我貪吃啦，吃完香香的肉肉，肚子就堵住，悶悶的，想吐。」姐姐回想的確是這樣，咩咩是在有一天媽媽包粽子時偷叼走一塊肉後，就開始爆發。看來，讓狗狗吃到太油膩的食物，風險的確很大。