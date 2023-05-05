大陸一名女總裁41歲時和年僅22歲的男員工相戀，雖然這段相差19歲的戀情並不被外界看好，不過兩人一路扶持，共同經歷了公司破產、重建、金融危機等風雨，終於讓公司起死回生，並且攜手步入婚姻。女方甚至在50歲的時候，成功生下3胞胎，如今一家人現況也隨之曝光。

綜合陸媒報導，李巧林原先和丈夫共同經營醫藥公司，擁有上千萬資產，並育有一名兒子，而當時年僅22歲的蘇建軍大學畢業後便來到這間公司上班。後來因為經營理念不同，李巧林和丈夫爆發極大衝突，更無意間發現他出軌，便決定離婚另起爐灶。

有次公司聚會，兩名員工酒後衝突，蘇建軍上前勸架卻被杯子砸中頭，李巧林得知後趕緊送他就醫，同時對於蘇建軍的勇敢和正義，留下深刻印象，兩人的感情也逐漸升溫。不過外界看來，這段「母子戀」是不會有好結果的，認為蘇建軍的目的是為了錢，但是他們最終用行動證明兩人是真愛。

2008年金融危機爆發，李巧林的公司也受到重創，只能住在陰暗潮濕的地下室，不過兩人一同經歷了公司破產、重建等危機，終於讓公司起死回生，並且在2014年領證結婚。李巧林和蘇建軍婚後恩愛有加，女方甚至冒著50歲高齡產婦的風險，透過試管嬰兒技術生下3胞胎，如今60歲的李巧玲也漸漸退居幕後，專心當起全職主婦，公司的事情全交給丈夫處理，一家人幸福美滿。