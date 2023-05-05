如何教育孩子性觀念，一直是父母頭痛的問題。加拿大一名媽媽在抖音提到，她的9歲女兒近日詢問性知識，想知道「69」是什麼意思，當下讓她不知所措，又不想解釋的太直白，因此以「煮飯」做比喻，女兒卻越聽越困惑，她崩潰的說「這是一次失敗的親子教育」。

布列塔妮（Brittany Ostofe）日前在抖音指，近日她的9歲女兒放學回家，就問「69是什麼意思」，她聽到後先是裝傻並表示「數字70前就是69」，女兒聽了非常不滿意，接著說「才不是，指的是男生和女生在一起想生孩子」。

布列塔妮聽到女兒的回答後，瞬間不知所措，緊張到人中狂冒汗，於是硬著頭皮回答，但又不想解釋的太直白，並以「煮飯」做比喻，說煮飯分為準備食材與烹飪兩部分，「備菜時要將所需食材都切好，炒菜才是進入正題，而69就是在備菜」。

布列塔妮繼續解釋，只有成年人才能備菜和炒菜，小孩不需擔心這種問題，她的女兒聽到後更困惑，表示「爸爸平時都沒幫忙做飯、備菜，每次都是負責吃，所以沒有幫忙生小孩？」，布列塔妮越聽越崩潰，最後只好草草結束話題，也自嘲這是一次失敗的性教育。

影片累積2600萬觀看次數，不少網友表示，「拿煮飯做比喻，其實蠻貼切的」、「我不敢生孩子，就是怕遇到這種狀況」、「我是小學三年級的老師，當學生問這類問題時，我一開始也是愣住」。