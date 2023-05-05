日本新宿的歌舞伎町聚集不少聲色場所，然而近年因為受到經濟不景氣影響，有不少賣淫女子和買春客嫌旅館太貴，選擇直接在公廁進行性交易，且地點還是剛開幕的百貨大樓，讓當地治安再度亮紅燈。

根據日媒《FRIDAY DIGITAL》報導，新宿歌舞伎町新開幕的大樓「東急歌舞伎町TOWER」為了實行性別平權，在二樓設置數間性別友善的廁所，不分性別皆可使用，不料這樣的美意卻引來不肖人士注意，許多賣淫女子和買春客直接在廁所進行非法交易，一次收費5000日幣（約新台幣1160元）。

對此，大樓警衛表示，他們只有一人看守，加上每天進出的民眾很多，不可能一一盤查，但廁所內設有警報裝置，只要使用太久，警鈴就會響，因此他認為要在廁所內從事性交易有其難度。不過大樓其他店家對此現象並不感到意外，認為確實有可能發生。

報導指出，這類買春現象越來越普遍，許多賣淫女子會在社群平台上和顧客談好價碼，接著直接約到指定地點，特別是在免錢的地方，進行簡單快速的性交易，藉此提高辦事效率、多接客，這也是公廁淪為賣淫溫床的原因之一。