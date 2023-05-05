大陸山東一名男子與6位朋友前往吃到飽餐廳，並PO出他們的戰績，只見螃蟹殼擺滿桌，數量多達300隻，小龍蝦殼也堆成小山，畫面非常壯觀，一行人吃到餐廳關店才離開，讓不少網友驚呼不已，更說店家很佛心。

根據《白鹿視頻》報導，山東青島一名張姓男子近日與6友人吃Buffet，螃蟹殼擺滿桌影片引發關注，張男提到平時他們食量都很大，所以一般都會選擇吃到飽餐廳，當天他們下午5點多抵達餐廳，一直吃到晚上9點打烊，吃了4個小時。

張男說，他們一共吃了80多碗楊枝甘露、300多個螃蟹、40至50盒榴蓮、甜蝦和生魚片也吃了不少，小龍蝦殼更是堆滿桌。相關影片曝光後，不少網友驚呼，「上海的海鮮自助餐廳，最長只能吃2小時」、「名副其實的痛風餐」、「濟南自助餐廳都有限時，要不然就是再加錢」。

還有人提醒，「吃東西要節制，螃蟹屬於寒性，吃那麼多對身體不好」、「暴飲暴食，對身體危害很大」，還有網友提到，這間餐廳吃到飽價格為190元人民幣（約新台幣約842元），用餐時間是2個半小時，在青島頗負盛名，而且食材品質也不錯，所以每次都要排隊。