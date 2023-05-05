澳洲墨爾本一名女子在睡夢中看到一組數字，醒來後便去買了彩券，沒想到近日刷帳戶存摺時意外發現多了100萬澳元（約台幣2047萬元），這才意識到是買彩券中獎，讓她欣喜若狂，坦言當下震驚得差點暈過去。

綜合外媒報導，一名家住墨爾本西南部郊區奧托納（Altona）的女子，在睡夢中夢到一組數字「32、12、6、45、36、2」，於是在線上購買Monday & Wednesday Lotto的樂透彩券，沒想到上月12日開獎時，竟然幸運贏得100萬6109.05澳元（約台幣2047萬元）的獎金。

女子透露，樂透開獎時由於她人剛好不在，所以一直都不知道自己中獎，直到意外發現帳戶多了一筆錢後險些嚇暈，這才意識到自己中了樂透彩。家人對於她把出現在夢中的數字拿去買彩券，並且幸運中獎的結果也感到十分驚訝，她坦言，「因為這些數字常出現在我的夢中，所以我常使用這組數字買彩券」，沒想到竟然因此被幸運之神眷顧贏得大獎，讓她又驚又喜。

女子指出，雖然尚未決定要如何運用這筆獎金，但可以肯定的是，有了這筆錢，生活勢必可以變得更加輕鬆。