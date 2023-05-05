巴勒斯坦一名6歲男童近日和家人去一間私人動物園遊玩，沒想到擅自爬進獅子圍欄後被卡住，當場被獅子撕咬攻擊致死，現場血跡斑斑，不少遊客見狀也嚇得放聲尖叫。

綜合外媒報導，男童哈瑪達（Hamada Iqtiet）本月1日和家人前往加薩走廊的「阿斯達動物園」（Asdaa Park）遊玩，期間因為擅自爬進獅子圍欄後被卡住，下一秒隨即被獅子當作「人肉排」，狠狠撲上前攻擊撕咬，欄杆上留下怵目驚心的血跡，現場遊客見狀全嚇壞了，等到他被救出時已經全身是傷，不斷流血。

對此，警方發言人阿曼（Ayman Al-Batniji）證實死訊，指出男童因為爬過圍欄，才會招致獅子攻擊；不過死者家屬聲稱，哈瑪達只是靠近圍欄就被攻擊。由於這是當地私人動物園首次發生動物咬死人事件，目前警方決定暫時關閉動物園，直到完成調查。

消息一出也引來永久關閉動物園的呼聲，因為這些動物在擁擠且貧困的巴勒斯坦土地上，無法獲得妥善照顧，只能在被關在惡劣的環境中生存，加上在以色列及巴勒斯坦激進組織之間的猛烈戰火下，動物們經常遭到忽視、挨餓，以及缺乏醫療資源。