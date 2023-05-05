巴西一名患者咳嗽數個月，狀況都沒有好轉，近期到醫院就診，沒想到醫師檢查發現，他的體內竟全都是寄生蟲，X光照出數百個白點，看起來像白芝麻，其實是蟲卵的鈣化殘殼，畫面讓人看了非常驚悚，在網路上引發討論。

根據《每日郵報》報導，巴西聖保羅州博圖卡圖（Botucatu）住院醫生維克多（Vitor Borin de Souza）日前在推特分享一張X光照，照片中可見患者體內全是白點，原來他感染囊蟲病（cysticercosis），是由豬肉絛蟲（Taenia solium）幼體所引發的病症，通常是吃了不乾淨的食物而攝入蟲卵。

維克多表示，只要患者的頭部、脊髓或眼睛沒有引起感染，大多數情況下，患者都不需要接受特別治療，照片中白點其實是幼蟲鈣化的包囊，「牠們不是有活動力的幼蟲，如果並未造成身體不適，也無須治療或處理，生活可以繼續過下去」。

維克多進一步說明，寄生蟲若跑到腦部，會引起頭痛及癲癇，甚至是頭暈、腦積水等症狀，如果不及時治療可能會致命，這種情況下通常需動手術切除，若抵達眼部，會導致視力模糊並感染，為了慎重起見，該名患者已被安排接受頭部MRI檢查。