大陸一名遊客日前到湖南衡陽動物園遊玩，發現園區展示的動物竟是雞、狗、羊，完全沒看到獅子和梅花鹿，其中狗的告示牌上還寫「動物園的土著-非洲獅的好朋狗」，動物園展示的是常見的動物，讓他感覺被騙了，動物園對此也出面解釋。

綜合陸媒報導，李姓遊客日前趁勞動節前往衡陽動物園遊玩，花了人民幣20元（約新台幣89元）入園，卻發現裡面展示的是雞、狗、羊，原本梅花鹿的園區竟關著羊，其中狗的告示牌還寫「動物園的土著-非洲獅的好朋狗」，讓他覺得根本不像在參觀動物園。

衡陽動物園則表示，園區內共有50種動物，包含11隻獅子，可能是李姓遊客沒逛到，梅花鹿的園區裡關著羊，是因連假前夕與其他動物園交換動物，將大多數梅花鹿換成馬鹿，剛好羊又出現籠舍不足問題，才會先將羊放入梅花鹿展區，而園區內的雞和羊是稀有品種，但因展出太匆忙，來不及更換動物名牌，所以造成遊客誤會。

衡陽動物園進一步指出，「非洲獅的好朋狗」確實只是普通的黃狗，牠在2年前被遊客撿到，由於家裡條件不允許飼養，又找不到狗主人，所以才交給園方領養，當時正好有小獅子出生，就讓狗陪伴幼獅，如今獅子都已長大，目前只能分開照顧，將狗取名為「非洲獅的好朋狗」，至今都無人領養，他們還在動物園門口張貼招領啟事。