明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，不僅當過乞丐，還曾剃度出家，最後一路征戰成了九五之尊，他的治國之道也為後人所津津樂道，尤其是明朝大將徐達曾兩次放走元順帝，此舉惹來另一大將不滿，向朱元璋打小報告，沒想到朱元璋沒有怪罪徐達，反而大讚徐達懂他，背後原因耐人尋味。

根據《搜狐網》報導，朱元璋能稱帝，徐達功不可沒，1368年朱元璋派徐達北伐，就在距離元朝國都僅一步之遙時，徐達只要一聲令下，就能生擒元順帝，立下傲人功勳，不過他反而什麼都沒做，而是任由元順帝帶領三宮后妃、皇太子等人逃到元上都。確定元順帝一行人出逃後，徐達才發兵殺死元朝廷的監國淮王，名正言順佔領元大都。

緊接著徐達又一路北上直取元上都，眼看元順帝這下插翅難飛，沒想到徐達又故意放走他，這讓被封為開平王的常遇春非常不滿，憤而向朱元璋打小報告，沒想到朱元璋只點頭表示知道了，讓常遇春相當錯愕。

原來在此之前，徐達就曾私下向朱元璋請示，一旦元順帝潛逃，是否該趁勝追擊？朱元璋僅說，將其趕到塞外即可。《元史》也曾記載，朱元璋認為元順帝棄城的舉動是「知順天命，退避而去」，勉強算是元朝和明朝「和平交接」的展現，由此可見兩人在處理元順帝的問題上早有了默契。

更重要的是，這是朱元璋為了統一天下正名的需要，因為元順帝若被抓住，該如何處理變成了兩難的問題，一旦殺了對方，天下人會認為朱元璋是亂臣賊子，且元朝又會重新選出一個皇帝；但如果是元順帝自己出逃，就代表他將江山棄之不顧，那便怪不得朱元璋了。且對朱元璋來說，對付元順帝最好的辦法就是將其趕出中原，讓他回草原自生自滅。