針灸是中醫常見療法，不過若擅自操作恐引起生命危險。大陸山東一名36歲男子因為身體不適，選擇在家自行針灸，不料針頭竟刺破心臟留在體內，但他不以為意，直到胸痛無比，才去急診。醫師檢查後發現男子心臟已有大量積血，狀況相當危急，好在最後救回一命。

綜合陸媒報導，山東省青島市一名36歲吳姓男子有10多年的高血壓病史，但一直沒有服藥治療，反而沉迷於研究中醫療法，自行看書針灸，沒想到某根在心臟附近穴位的針刺入過深，長達10公分的針經男子拔出後，因用力過猛導致剩下的3公分針頭還留在體內。

男子當下不以為意，直到3個月後胸部劇烈疼痛、呼吸困難，才在妻子陪同下就醫檢查。醫師表示，當時的針刺破心臟，加上延誤就醫，造成心包大量積血、心包填塞，且心臟表面都是膿性分泌物，情況相當危急，醫療團隊在緊急搶救之下，成功取出3公分針頭，並且完成二尖瓣修復手術，救回男子一命。

最後醫師強調，在未經專業培訓的情況下，切勿擅自嘗試自行針灸或各種療法，否則恐危及生命安全。