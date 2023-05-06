美國加州一名女子2017年一度無家可歸，但她並未放棄希望，克服難關讓情況好轉，如今不但生活穩定，而且即將結婚，還將拿到副學士學位，近日她隨手買了一張刮刮樂，竟中了500萬美元（約新台幣1.5億），瞬間變成億萬富翁。

根據外媒報導，福塞斯（Lucia Forseth）2017年成為街友，無家可歸的她並未放棄，努力克服難關，2023年她生活穩定，而且即將結婚、拿到副學士學位，人生逐漸走上坡，近日她到康特拉科斯塔郡（Contra Costa County）一間連鎖超市沃爾瑪（Walmart）加油，隨手買了一張刮刮樂，還中了500萬美元（約新台幣1.5億）。

福塞斯提到，「我當時是閉著眼睛選的，刮出數字時，我以為是中了『免費再來一張』，沒想到仔細一看，才發現是500萬美元」、「你永遠不會知道，幸運之神哪時降臨，6年前我一度無家可歸，從來沒想到這種好事會發現在我身上」，她打算拿這筆錢用於投資與買房。

加州彩券發言人貝克爾（Carolyn Becker）提到，他們透過販售彩券與刮刮樂籌集額外資金，用於補助公立學校的教育資源，包含提高教師工資、購買教材及維持藝術和科學類課程等，如今聽到福塞斯的故事，讓他們非常欣慰，顯現出彩券對於中獎者和學校的正面影響。