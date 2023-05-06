越南一名人妻前往頂樓陽台曬衣服時，突然聽到寵物鸚鵡不斷吐出煽情又鹹溼的對話，讓她相當錯愕，加上之前就隱約覺得老公和女傭形跡可疑，於是便偷偷架設了隱藏攝影機監控蒐證，果然短短一周就拍到兩人偷情的畫面。

綜合外媒報導，越南一對夫妻經營家具事業有成，妻子為了能繼續專心衝刺事業，聘請了一位年長自己10歲的女傭打理家務，加上對方非常專業好相處，讓她相當信任。不過半年過後，女子發現老公出現奇怪的行徑，不僅看見女傭就會露出尷尬害羞的表情，也很少關心家具生意或是和其他友人往來，幾乎都將時間耗在花園，和頂樓的鸚鵡作伴，巧合的是，女傭的房間就位在頂樓陽台旁的客房。

不過女子認為自己比女傭年輕有魅力，不相信兩人會發生不正當關係。直到某天她提早到家，呼喚女傭開門卻未得到回應，致電給對方後女傭才匆忙道歉說剛剛是在曬衣服，但當時太陽就快下山了，且一進門後老公的態度也一反常態的特別親暱，似乎是在刻意隱瞞什麼，面對種種不尋常的跡象，讓女子在心中埋下懷疑的種子。

直到有天女子突然聽到鸚鵡不斷模仿煽情又露骨的對話，才讓她驚覺事情不單純，於是偷偷架設隱藏攝影機監控蒐證，果然拍到老公和女傭偷情的畫面，且兩人還計畫私奔。最終女子決定訴請離婚，並向律師提供丈夫出軌的證據，以確保在法庭上她的權利能夠確實受到保護。