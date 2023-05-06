殺人鯨又稱虎鯨，是海洋食物鏈的頂級掠食者，不過日本千葉一間水族館的虎鯨相當愛撒嬌，只要覺得身體癢，就會找飼育員幫忙止癢，但令人錯愕的是，飼育員一抓完癢之後卻是滿手黑泥，奇特現象引來網友熱議。

千葉縣鴨川海洋世界水族館（鴨川シーワールド）近日分享一段有趣影片，並透露水族館內有一隻虎鯨很愛撒嬌，只要覺得身體發癢就會浮出水面尋找飼育員幫忙抓癢。畫面中可見，飼育員隨即伸手止癢，經過一陣暴風式狂擼後，虎鯨才心滿意足地回到水池內。

不過令外界感到錯愕的是，飼育員幫虎鯨抓癢完之後，手掌卻卡了厚厚的一層黑泥，讓網友驚呼連連，還有人打趣笑說「好像是3天沒洗澡的我」、「喜歡討摸摸兼抓癢的虎鯨好可愛」、「虎鯨在海中是凶猛的掠食者，想不到賣萌起來這麼可愛」。

對此，水族館解釋，虎鯨跟海豚相同，每天皮膚更新的次數約12次，也就是每2小時一次，正因為如此，身上才經常有像是黑泥一般的皮膚代謝物，只要牠們感到不舒服或是身體發癢，就會跳到平台上要求飼育員幫忙揉捏抓癢。